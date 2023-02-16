Хэмилтон: «Мерседес» никогда не был командой, которая копирует решения других

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о новой машине команды.
«Думаю, «Мерседес» никогда не был командой, которая копирует решения других. Мы всегда были самобытны, всегда являлись очень творческой и инновационной командой, нам просто нравится идти своим путём. В прошлом это хорошо работало. Сейчас, как вы уже видели, большая часть команд переходит на концепцию «Ред Булл». Думаю, кроме «Феррари». В прошлом году мы считали, что наша машина будет быстрой, но в итоге получилось не совсем так, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись.
Сейчас мы входим в новый чемпионат с машиной, которая похожа на прошлогоднюю, потому что ряд элементов в ней крайне сложно изменить. Но у меня есть уверенность в нашем составе инженеров. Так что мы останемся верны своей концепции и будем идти вперёд.
У меня нет хрустального шара и я не умею предсказывать будущее, так что не знаю, что ждёт нас впереди. Всё, что мы можем — готовиться к сезону и продолжать работать», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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