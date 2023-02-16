Расселл: в прошлом году я иногда слишком сильно старался

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о неудачных гонках в сезоне-2022, который для него был дебютным в немецкой команде.
«Больше всего я учился на трудных гонках, которые, условно говоря, были неудачными или недостаточно эффективными. Оглядываясь назад, я бы сказал, что причины чаще всего были в том, что я слишком старался. Это был большой урок, который я усвоил — иногда чем больше вы стараетесь, тем хуже результат.
Иногда нужно просто оставаться дисциплинированным с самим собой, чтобы понимать, как сильно нужно давить на себя. Это можно сравнить с походом в спортзал — если вы будете каждый день брать максимальный вес на жим, то в какой-то момент вы, вероятно, травмируете себя. Это не самый эффективный способ стать сильнее.
Мне есть куда расти, но я чувствую, что выступаю на очень, очень высоком уровне. Хотя я знаю, что способен гораздо на большее. Это чувство наполняет меня уверенностью», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.
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