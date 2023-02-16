Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: в прошлом году я иногда слишком сильно старался

Расселл: в прошлом году я иногда слишком сильно старался
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о неудачных гонках в сезоне-2022, который для него был дебютным в немецкой команде.

«Больше всего я учился на трудных гонках, которые, условно говоря, были неудачными или недостаточно эффективными. Оглядываясь назад, я бы сказал, что причины чаще всего были в том, что я слишком старался. Это был большой урок, который я усвоил — иногда чем больше вы стараетесь, тем хуже результат.

Иногда нужно просто оставаться дисциплинированным с самим собой, чтобы понимать, как сильно нужно давить на себя. Это можно сравнить с походом в спортзал — если вы будете каждый день брать максимальный вес на жим, то в какой-то момент вы, вероятно, травмируете себя. Это не самый эффективный способ стать сильнее.

Мне есть куда расти, но я чувствую, что выступаю на очень, очень высоком уровне. Хотя я знаю, что способен гораздо на большее. Это чувство наполняет меня уверенностью», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.

Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023