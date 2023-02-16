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Пиастри: гоняться с такими героями детства, как Алонсо и Хэмилтон, — невероятное чувство

Пиастри: гоняться с такими героями детства, как Алонсо и Хэмилтон, — невероятное чувство
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1, где его соперниками будут в том числе и гонщики, за которыми он наблюдал в детстве.

«В прошлом году я получил опыт работы с Фернандо Алонсо, что было откровением. Это пилот, на которого я смотрел, когда рос. Так же и Льюис Хэмилтон. Я наблюдал за его успехами на протяжении своей юношеской карьеры. Это будет что-то невероятное — соревноваться с такими гонщиками. Безусловно, когда я надену шлем, все остальные просто будут для меня другими пилотами, но будет отлично гоняться со своими героями детства», — приводит слова Пиастри GPBlog.

Оскар Пиастри в новом сезоне дебютирует в Формуле-1. Австралийский гонщик заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо в «Макларене», где станет напарником Ландо Норриса.

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