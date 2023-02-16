Мик Шумахер: интерес со стороны других команд ко мне есть

Резервный пилот «Мерседеса» и «Макларена» немец Мик Шумахер рассказал об интересе к нему со стороны других команд.

«У меня есть опыт работы с нынешним поколением автомобилей, и я надеюсь, что смогу помочь команде улучшить машину на симуляторе и дать соответствующую обратную связь.

Это привилегия — быть частью «Мерседеса». Возможно, это не тот шаг, которого я хотел. Но это ещё один хороший способ улучшить себя как гонщика. Конечно, прямого сравнения с основными пилотами быть не может. Но я буду смотреть на их подход и стиль вождения и, возможно, копировать их.

Моя цель — остаться в Формуле-1. Конечно, нет никаких гарантий, но я нахожусь в удобном положении и думаю, что смогу многого добиться в этом году. Я уверен, что потом появятся возможности. За зиму некоторые уже проявили интерес. Конечно, что-то происходит. Когда начнутся переговоры? Будет видно в ближайшие несколько недель и месяцев», — приводит слова Шумахера f1-insider.