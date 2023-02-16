Мик Шумахер: интерес со стороны других команд ко мне есть

Резервный пилот «Мерседеса» и «Макларена» немец Мик Шумахер рассказал об интересе к нему со стороны других команд.
«У меня есть опыт работы с нынешним поколением автомобилей, и я надеюсь, что смогу помочь команде улучшить машину на симуляторе и дать соответствующую обратную связь.
Это привилегия — быть частью «Мерседеса». Возможно, это не тот шаг, которого я хотел. Но это ещё один хороший способ улучшить себя как гонщика. Конечно, прямого сравнения с основными пилотами быть не может. Но я буду смотреть на их подход и стиль вождения и, возможно, копировать их.
Моя цель — остаться в Формуле-1. Конечно, нет никаких гарантий, но я нахожусь в удобном положении и думаю, что смогу многого добиться в этом году. Я уверен, что потом появятся возможности. За зиму некоторые уже проявили интерес. Конечно, что-то происходит. Когда начнутся переговоры? Будет видно в ближайшие несколько недель и месяцев», — приводит слова Шумахера f1-insider.
- 16 февраля 2023
-
11:43
-
11:35
-
11:03
-
10:57
-
09:57
-
00:54
-
00:41
-
00:38
- 15 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:17
-
22:55
-
21:25
-
20:46
-
20:38
-
19:40
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
17:48
-
17:18
-
17:11
-
16:55
-
16:39
-
16:16
-
15:33
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
13:29
-
13:25
-
13:09
-
12:51
-
12:46