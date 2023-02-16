«Может, другим командам нечего сказать?» Марио Андретти отреагировал на слова босса Ф-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти отреагировал на критику со стороны президента Формулы-1 Стефано Доменикали.



Ранее функционер назвал действия «Андретти» неразумными.



«Всё, что мы делали, — демонстрировали воодушевление по поводу возможного прихода в Формулу-1. Не думаю, что мы делали что-то не так. В остальном соблюдали протокол. Смотреть на ситуацию можно под разными углами, но мне всё же не кажется, что мы поступили неправильно, демонстрируя воодушевление. Если мы выражаем его открыто, то просто потому, что ведём так дела.



У нас есть всё, что нужно, мы привлекли General Motors, гигантского производителя. Конечно, мы говорим об этом, это большое событие. Если другие потенциальные команды молчат, то, может, им нечего сказать?



Нам чётко сказали, что нужен производитель, и соглашение с General Motors должно стать решающим фактором. Мы продолжим сражаться за место в Формуле-1. Мы следовали протоколу, проявили уважение к процессу, выполнили требования, и мы воодушевлены всем этим», — приводит слова Андретти PlanetF1.