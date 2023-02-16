Доменикали: не думаю, что Формула-1 продаётся

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможной продаже гоночной серии.
В январе сообщалось, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии сделал предложение компании Liberty Media, которая владеет Формулой-1, о продаже чемпионата за $ 20 млрд.
«Вопрос о продаже стоит направить акционерам, но я не думаю, что Формула-1 продаётся. Мы инвестируем в чемпионат, и вы можете видеть, как мы вкладываем реальные деньги, например, в Лас-Вегасе. Мы купили участок земли за $ 240 млн, строим новые объекты с общим объёмом инвестиций более полумиллиарда. Так что мы очень довольны. Формула-1 — жемчужина для Liberty, и они полностью поддерживают нашу деятельность. Стоимость чемпионата растёт, в том числе из-за работы, которую мы проделываем. Так что, думаю, вопрос продажи сейчас не рассматривается», — приводит слова Доменикали GrandPX.
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