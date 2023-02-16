В «Уильямсе» рассказали о процессе создания ливреи

Руководитель креативного отдела «Уильямса» Эд Скотт рассказал, как создаётся ливрея для болидов.

«Мы хотели убедиться в том, что это будет ловко, захватывающе и стильно, сохраняя при этом внешний вид и атмосферу бренда. Это четыре ключевых момента, которые были поставлены перед нашим руководителем креативного отдела Эдом Скоттом при разработке ливреи для FW45.

Процесс создания ливреи очень долгий. При желании это можно сделать довольно быстро, но в реальности на это уходят месяцы, потому что это непростой процесс.

Когда мы разрабатываем ливреи, мы начинаем их создавать на самой актуальной машине, поэтому в нашем случае частью этого процесса было использование FW44 2022 года и изменение нашей ливреи, запланированной на 2023 год, чтобы она соответствовала форме этой машины.

В середине процесса, когда у вас есть готовый дизайн, вы получаете спецификации и чертежи для следующего автомобиля, нашего FW45 2023 года. Эти спецификации и чертежи не обязательно будут одинаковыми. Форма кузова, аэродинамические пакеты, шасси — всё это может быть совершенно разным, что затем отражается на оформлении.

У вас также есть различные факторы, которые учитываются с коммерческой точки зрения, различные факторы с точки зрения производительности автомобиля и факторы, которые связаны с производственной точкой зрения. Все эти вещи должны быть приняты во внимание, поэтому, к сожалению, нарисовать красивую картинку и нарисовать то, что, по вашему мнению, работает, не получится, ливрея должна сочетать в себе все эти ключевые моменты», — приводит слова Скотта пресс-служба команды.