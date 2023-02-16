Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер не исключил, что «Ред Булл» превысил лимит бюджета в 2022 году

Хорнер не исключил, что «Ред Булл» превысил лимит бюджета в 2022 году
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что австрийская команда могла снова нарушить финансовый регламент в минувшем сезоне Формулы-1.

«Не превысили ли мы лимит бюджета снова? В этом никогда нельзя быть уверенными на все 100%, особенно с учётом всех аспектов, из-за которых это произошло в 2021 году. Не забывайте, это был первый год с новым набором сложных правил. В 2022 году объём наших разработок и ущерба от аварий был значительно меньше. Но пока нет подтверждения, что мы уложились в бюджет, нельзя быть уверенными на 100%. Но я удивлюсь, если мы не остались в пределах лимита», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

В 2021 году «Ред Булл» превысил лимит бюджета на сумму около $ 2 млн, что привело к штрафу в размере $ 7 млн. Кроме того, команде на 10% сократили время на испытания в аэротрубе.

Новость по теме
Хорнер: конкуренция в 2023 году будет намного выше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023