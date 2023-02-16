Виттих станет единственным гоночным директором в сезоне Формулы-1 2023 года

Нильс Виттих будет исполнять обязанности гоночного директора Формулы-1 на всех 23 Гран-при в 2023 году, сообщает Motorsport Week.

В сезоне 2022 года Виттих разделил эту роль с Эдуардо Фрейташем, который также сохранил свои обязанности в чемпионате мира по гонкам на выносливость, после того как ФИА провела структурные изменения.



Это произошло после неоднозначного завершения сезона 2021 года под руководством предыдущего гоночного директора Майкла Маси.



Маси провёл три года в этой должности после смерти Чарли Уайтинга накануне сезона 2019 года, но был заменён перед началом сезона 2022 года.

В прошлом году Фрейташ был директором гонки на восьми Гран-при, а Виттих – его заместителем, но португалец не вернулся на эту должность после гонки в Японии, во время которой на трассу по ошибке был отправлен эвакуатор.