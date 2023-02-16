Мик Шумахер рассказал о своих задачах в «Мерседесе» в сезоне-2023
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Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал о том, какие задачи ставит перед ним команда в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Понятно, что этот год я проведу в резерве, но буду прилагать все усилия, чтобы помочь Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону. Моя задача заключается в том числе и в том, чтобы приезжать на гонки, смотреть за тем, как работают на трассе, анализировать информацию и смотреть видеоматериалы. Может быть, мне удастся что-то подметить.
Для себя же постараюсь узнать побольше новых вещей, которые пригодятся мне в будущем. Сейчас у меня есть возможность обучаться у своих напарников, смотреть за тем, как они подходят к делу, какой у них стиль», — объяснил Шумахер журналистам на презентации новой машины «Мерседеса».
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