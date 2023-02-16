Источник: новый болид «Феррари» лишён эффекта дельфинирования

Новый болид «Феррари» лишён эффекта дельфинирования, с которым столкнулись все команды Формулы-1 в прошлом сезоне, сообщает итальянская версия Motorsport.

Пилоты итальянской команды после презентации совершили на ней несколько кругов, и, по сообщениям источника, во время демонстрационного заезда эффект дельфинирования не был замечен. По ходу прошлого сезона конструкторы нашли эффективный способ борьбы с этой проблемой.

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что к такому шагу его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.



Как и в прошлом году, пилотами «Скудерии» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: