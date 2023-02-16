«Этого не хватало в прошлом году». Норрис объяснил, чем ему поможет приход Пиастри

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что рад подписанию Оскара Пиастри в команду.



Молодой австралиец заменил соотечественника, Даниэля Риккардо, который в прошлом году был боевым пилотом «Макларена», а в предстоящем сезоне будет резервистом «Ред Булл».



«Нашей команде был нужен гонщик, который будет больше «подталкивать» меня вперёд. Это то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Я надеюсь, что Оскар Пиастри сможет многое предложить нам в новом году, чтобы и у меня была мотивация выжимать из себя ещё больше», — приводит слова Норриса GrandPX.



Ландо Норрис в прошлом сезоне занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 122 очка. «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов со 159 очками.