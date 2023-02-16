В «Астон Мартин» сожалеют, что не смогли предоставить Феттелю быструю машину

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу выразил сожаление, что команде так и не удалось предоставить Себастьяну Феттелю быстрый болид.



«Каждый раз, когда мы давали Феттелю машину, которая способна добиться результата, у нас была уверенность в том, что он это сделает. Но мы не всегда могли дать ему такую машину. Жаль, что Себастьяна не будет в команде, чтобы начать пожинать плоды своего тяжёлого труда в два последних года.



Мы продолжаем знакомство с Фернандо Алонсо, но я уже впечатлён его стремлением к успеху, учитывая то, каких результатов он добился за карьеру. Такой настрой всем нам придаёт силы. Все инженеры нацелены на успех. Тот факт, что у нас есть пилот, который разделяет с нами наше стремление, очень помогает», — приводит слова Маккалоу RacingNews365.