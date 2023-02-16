В «Макларене» объяснили, почему решили не снимать краску с части машины для снижения веса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему команда выбрала раскрасить заднее крыло в оранжевый цвет, а не использовать чёрный с целью снижения веса.



«Хотелось бы сказать, что наши инженеры проделали отличную работу. Они сумели снизить вес сразу в нескольких областях, так что мы находимся в хорошем положении и наконец-то можем добавить чуть больше оранжевого и виниловых наклеек на болид, а не снимать краску до последнего.



Честно говоря, я думаю, что всем командам удалось добиться прогресса с точки зрения снижения веса. Мы должны слышать об этой теме меньше, начиная второй сезон по этому регламенту», — приводит слова Андреа Стеллы RaceFans.



Напомним, в нынешнем сезоне большинство команд сделали чёрные вставки в свои ливреи с целью снизить вес — в этих областях команда не использует краску и использует «родной» цвет углепластика.