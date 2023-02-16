Источник: показатели нового болида «Мерседеса» в аэротрубе оказались ниже ожидаемого

Скорость нового болида команды «Мерседес» в начале сезона может не соответствовать ожиданиям фанатов, сообщает Motorsport.
Как информирует источник, в настоящий момент ходят слухи о том, что показатели болида в аэродинамической трубе оказались ниже ожидаемого. Во многом это подтверждают и слова Тото Вольфа, который заявил, что команда планирует изменить концепцию боковых понтонов в начале нового сезона.
Напомним, команда провела презентацию новой машины 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
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