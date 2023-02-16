«Нужно больше разнообразия». Хэмилтон — о работе над фильмом об Ф-1 с Брэдом Питтом

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о процессе кастинга и работы над сценарием нового фильма о Формуле-1, главную роль в котором исполнит Брэд Питт. Хэмилтон работает над фильмом в качестве консультанта и продюсера.
«Сейчас мы находимся на стадии процесса выбора актёра, который сыграет персонажа, который будет рядом с персонажем Брэда, и это захватывающий опыт. В основном это процесс наблюдения. Они присылают видео. У нас есть записи их исполнения определённых сцен, мы их просматриваем. Я сидел в офисе вместе с Джерри Брукхаймером, Джо Косински и Брэдом Питтом и делился мнением о своих наблюдениях.
Моя работа и ответственность в том, чтобы всё было разнообразно. Я хотел бы сделать фильм с точки зрения разнообразия и представительства. Я хотел бы, чтобы это был фильм о том, какой должна быть Формула-1 в будущем, какой она должна быть сейчас. Поэтому я бы хотел видеть там женщин-механиков. Я бы хотел видеть там пилотессу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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