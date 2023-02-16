«Поменяй свою грёбаную машину». В DTS расскажут подробности ссоры Вольфа и Хорнера

Премьера пятого сезона документального сериала Drive to Survive состоится 24 февраля, однако некоторым журналистам уже сейчаса удалось ознакомиться с сериями и поделиться подробностями. Издание Metro рассказало подробнее о серии, которая будет носить название «Bounce Back» и станет второй в новом сезоне.
Эпизод посвящён борьбе с дельфинированием, от которого сильно страдала команда «Мерседес» в прошлом сезоне, и, в частности, спорам между руководителем немецкой команды Тото Вольфом и боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером по этой теме.
так, в одном из эпизодов их спор перерос в жаркий конфликт.
«Если машина окажется в стене из-за слишком жёсткой подвески или дельфинирования, то тебя ждут огромные проблемы. Я приду за тобой! Если ты думаешь, что это уловка, то ты глубоко ошибаешься», — заявил Тото Вольф.
Хорнер не полез за словом в карман при ответе Вольфу: «Тото, если у тебя проблемы, то просто поменяй свою грёбаную машину».
Как сообщает источник, после этого Кристиан Хорнер попросил съёмочную группу выйти из офиса.
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