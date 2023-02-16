ФИА запускает программу подготовки стюардов и гоночных директоров

Международная автомобильная федерация (ФИА) анонсировала создание программы FIA High Performance для официальных лиц, сообщает RacingNews365.



Целью программы станет подготовка стюардов и гоночных директоров для чемпионатов, проводимых под эгидой ФИА. Планируется, что первое мероприятие программы состоится уже с 17 по 19 февраля, а на нём будут отобраны 24 стажёра, в число котороых войдут восемь стюардов и 16 гоночных директоров.



«Инвестируя в обучение мы инвестируем в будущее. Это поможет нам обеспечить, чтобы будущее поколение официальных лиц развивалось в соответствии с набором высоких стандартов и передового опыта», — заявил заместитель президента ФИА Роберт Рид.



В рамках программы подготовки стажёры будут посещать официальные гонки ФИА и получат доступ к вебинарам, на которых обычно присутствуют действующие официальные лица ФИА.

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