ФИА запускает программу подготовки стюардов и гоночных директоров

Международная автомобильная федерация (ФИА) анонсировала создание программы FIA High Performance для официальных лиц, сообщает RacingNews365.
Целью программы станет подготовка стюардов и гоночных директоров для чемпионатов, проводимых под эгидой ФИА. Планируется, что первое мероприятие программы состоится уже с 17 по 19 февраля, а на нём будут отобраны 24 стажёра, в число котороых войдут восемь стюардов и 16 гоночных директоров.
«Инвестируя в обучение мы инвестируем в будущее. Это поможет нам обеспечить, чтобы будущее поколение официальных лиц развивалось в соответствии с набором высоких стандартов и передового опыта», — заявил заместитель президента ФИА Роберт Рид.
В рамках программы подготовки стажёры будут посещать официальные гонки ФИА и получат доступ к вебинарам, на которых обычно присутствуют действующие официальные лица ФИА.
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