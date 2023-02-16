Зак Браун рассказал, в каком случае одобрит присоединение новых команд к Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что не против присоединения к Формуле-1 новых команд, если при этом будет соблюдён ряд критериев.
«Если команда в состоянии обогащать спорт и может помочь добиться увеличения его популярности, его узнаваемости, да ещё все мы от этого получим больше спонсоров, больше медиа-контрактов, то я не вижу причин, по которым такие команды не должны к нам присоединяться. Тем более если они оплатят справедливый взнос, который существует во всех видах спорта», — приводит слова Брауна Formel1.de.
Не так давно стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac». Некоторые команды «Королевских гонок» выступают против этого.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
- 16 февраля 2023
-
22:07
-
21:43
-
20:50
-
20:49
-
19:53
-
19:46
-
18:58
-
18:16
-
17:52
-
17:45
-
16:27
-
15:55
-
15:27
-
14:08
-
13:50
-
13:48
-
12:51
-
11:43
-
11:35
-
11:03
-
10:57
-
09:57
-
00:54
-
00:41
-
00:38
- 15 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:17
-
22:55
-
21:25
-
20:46
-
20:38
-
19:40
-
18:47
-
18:34