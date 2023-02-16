Зак Браун рассказал, в каком случае одобрит присоединение новых команд к Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что не против присоединения к Формуле-1 новых команд, если при этом будет соблюдён ряд критериев.



«Если команда в состоянии обогащать спорт и может помочь добиться увеличения его популярности, его узнаваемости, да ещё все мы от этого получим больше спонсоров, больше медиа-контрактов, то я не вижу причин, по которым такие команды не должны к нам присоединяться. Тем более если они оплатят справедливый взнос, который существует во всех видах спорта», — приводит слова Брауна Formel1.de.

Не так давно стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac». Некоторые команды «Королевских гонок» выступают против этого.

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