Стильное видео, которым в «Альпин» представили болид на сезон-2023 Формулы-1

Пресс-служба команды «Альпин» поделилась стильным видеороликом-презентацией нового болида команды, который коллектив будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1. Новый болид получил индекс A523.

Примечательно, что ранее в социальных сетях появились фотографии этого болида во время обкатки на трассе в Сильверстоуне — в «Альпин» провели шейкдаун новой машины раньше, чем состоялась презентация.



По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии, «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.