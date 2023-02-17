В «Альпин» подробно рассказали об изменениях в машине 2023 года

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман подробно рассказал о работе над новой машиной французской команды.



«А523, безусловно, в каких-то момента эволюционировал по сравнению со своим предшественником. Мы внесли изменениях как в переднюю, так и в заднюю подвеску, и мы подняли производительность переднего анткрыла и всех структур, влияющих на потоки воздуха спереди машины, что позволило нам улучшить работу диффузора. Он, в свою очередь, вынудил чуть изменить концепцию задней подвески.



Мы адаптировали систему отвода горячего воздуха — её размер и положение — таким образом, чтобы она дополняла нашу аэродинамическую концепцию, основанную на отличной работе прошлого года. Сзади мы повысили эффективность заднего антикрыла, и в особенности нижнего крыла.



Мы были очень довольны нашей программой развития в 2022 году. Мы создали чёткий, хорошо структурированных план по регулярному добавлению новинок наряду с более существенными и эффективными пакетами обновлений в определённые моменты года. В 2023 году цель — быть ещё более агрессивными. Мы хотим продолжить в том же духе, и у нас уже есть ясный план, есть вещи в разработке — и аэродинамические, и механические», — сказал Харман на презентации.