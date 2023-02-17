Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин», представленного командой в Формуле-1. Об этом было объявлено на презентации новой машины команды «Альпин» для сезона-2023 Формулы-1.



Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.



В 1998 году Зидан становился обладателем премии «Золотой мяч».



В качестве тренера Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании, возглавляя «Реал», трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



Кроме того, Зидан дважды становился лучшим тренером года по версии ФИФА.



Напомним, команда «Альпин» представила новую машину 16 февраля.