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Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин»

Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин»
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Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин», представленного командой в Формуле-1. Об этом было объявлено на презентации новой машины команды «Альпин» для сезона-2023 Формулы-1.

Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В 1998 году Зидан становился обладателем премии «Золотой мяч».

В качестве тренера Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании, возглавляя «Реал», трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Кроме того, Зидан дважды становился лучшим тренером года по версии ФИФА.

Напомним, команда «Альпин» представила новую машину 16 февраля.

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