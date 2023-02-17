Хэмилтон рассказал о первых впечатлениях от пилотирования новой машины «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился первыми впечатлениями от пилотирования новой машины команды. Хэмилтон 16 февраля принял участие в съёмочном дне команды.
«Было очень здорово начать работу с машиной W14. Это всегда долгожданный момент для всех на заводе, который так усердно трудился. Я невероятно благодарен за все приложенные усилия. День прошёл гладко, мы выполнили хорошую программу и сделали несколько полезных выводов. В целом я чувствовал себя комфортно в машине и с нетерпением жду возможности отправиться в Бахрейн», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт «Мерседеса».
Напомним, презентация новой машины «Мерседеса» состоялась 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
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