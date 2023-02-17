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Зидан объяснил, почему он решил стать амбассадором «Альпин»

Зидан объяснил, почему он решил стать амбассадором «Альпин»
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Футбольный тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан прокомментировал назначение на роль посла команды Формулы-1 «Альпин» в их молодёжных проектах.

«Я очень рад быть здесь и провести с вами отличный вечер. Я видел великие вещи и счастлив стать частью этой команды, быть частью „Альпин“. Почему? Всегда есть встреча, с которой всё начинается, и у меня была возможность встретиться с Лораном Росси и всей командой на Гран-при, так что, думаю, мы смогли поймать хороший вайб.

У „Альпин“ и Лорана был проект, который они могли предложить молодёжи, чтобы дать возможность молодым талантам для роста и развития. Мне этот проект стал очень интересен.

Это очень ценно. Это интересно для меня, потому что я в детстве получил свою возможность. Это многое значило для меня, и сейчас, возможно, мы собираемся дать возможность молодым талантам стать инженерами, механиками», — приводит слова Зинедина Зидана Express.

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