Маттиа Бинотто — о новом болиде «Феррари»: это не моя машина
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Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о новом болиде итальянской команды. Его «Скудерия» представила 14 февраля. Бинотто также участвовал в разработке этого автомобиля.
«В Формуле-1 мы говорим не об отдельных лицах, а о целой группе людей. Эта машина была разработана в прошлом году, когда я ещё был в команде, но это не моя машина, это машина «Феррари».
Чтобы побеждать, нужно, чтобы в распоряжении была именно лучшая машина. Роль гонщика на трассе наступает на последних двух десятых», — приводит слова Бинотто Corriere dello Sport.
Напомним, новым руководителем «Феррари» стал Фредерик Вассёр. Бинотто этот год проведёт в оплачиваемом отпуске.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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