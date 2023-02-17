Льюис Хэмилтон — о шлеме на 2023 год: на фоне чёрной машины смотрится потрясающе

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о шлеме на предстоящий сезон.
«Шлем 2023 года. В этом году он будет выполнен как в жёлтом, так и в фиолетовом цвете. Нравится, как они смотрятся вместе. И при этом на фоне чёрной машины смотрятся потрясающе. Радужные акценты сохранены, как и всегда», — написал Хэмилтон у себя в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем сезона-2022 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул – второй подряд. За время сезона 2022 года он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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