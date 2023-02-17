Карлос Сайнс: целью на следующий сезон должна быть борьба за чемпионство

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлении в предстоящем сезоне. По словам Сайнса, он чувствует себя более уверенным, чем в прошлом году, и готов вести борьбу за чемпионство.
«Когда выступаешь за «Феррари» и когда ты конкурентоспособен, как, очевидно, я, целью на следующий сезон должна быть борьба за чемпионство. Об этом думаю не только я, но и вся команда.
Сейчас я буду сосредоточен на том, что мне можно будет сделать, чтобы стать лучшим пилотом на стартовой решётке. У меня были чёткие планы на это ещё зимой, и сейчас я буду думать, как их реализовать. Но, что бы ни случилось в этом году, я чувствую себя явно увереннее по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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