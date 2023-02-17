«Русский есть русский». Польский мотогонщик призвал отправить больного Кудряшова в Россию

У российского спидвейного мотогонщика Андрея Кудряшова, имеющего гражданство Польши, в прошлом месяце выявили рак кожи, в результате чего 31-летний спортсмен был вынужден приостановить профессиональную карьеру.



На данный момент Кудряшов проходит лечение в Польше, где живёт на протяжении 15 лет. В России и Польше открыты сборы средств на лечение мотогонщика.



Тем не менее известный польский спидвейный мотогонщик Ян Кржистиняк не оценил тот факт, что Кудряшов проходит лечение в его стране. По его мнению, Андрей должен вернуться в то место, откуда он родом.



«Гражданин России – это россиянин. Пусть русские несут ответственность. Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Русский есть русский, и я ко всем отношусь одинаково. Он должен вернуться в Россию и просить помощи там. Возможно, сам Путин ему поможет», – приводит слова Кржистиняка портал Sport.pl.



Примечательно, что Кудряшов – один из четырёх гонщиков российского происхождения, получивших разрешение на участие в польской лиге сезона-2023.