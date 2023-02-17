Мик Шумахер высказался о шансах стать боевым пилотом в 2024 году
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Резервный немецкий гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер поделился мыслями о шансах стать боевым пилотом в 2024 году.
«Что ж, очевидно, нет никакой гарантии [возвращения на стартовую решётку в 2024 году], но я нахожусь в удобном положении, ведь чувствую, что могу учиться. Я могу извлечь максимум пользы в этом году, даже несмотря на то, что не буду за рулём. Но, учитывая результаты, которые я показывал в юниорских категориях, а также в Формуле-1, я уверен, что у меня ещё будут возможности», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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