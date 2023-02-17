Кристиан Хорнер рассказал об амбициях Серхио Переса на сезон-2023 Формулы-1
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил о стремлении пилота коллектива Серхио Переса занимать лидирующие позиции в предстоящем сезоне.
«Как вы знаете, у Чеко есть все необходимые качества для того, чтобы регулярно находиться на лидирующих позициях. У него есть амбиции. Мы нуждаемся в двух гонщиках, выступающих на высоком уровне, в борьбе за Кубок конструкторов», – приводит слова Хорнера издание Auto Motor und Sport.
Напомним, в прошлом сезоне «Ред Булл» впервые с 2013 года завоевал Кубок конструкторов. Предыдущие восемь лет трофей выигрывал «Мерседес».
Ранее руководитель австрийского коллектива признался, что австрийская команда могла снова нарушить финансовый регламент в минувшем сезоне Формулы-1.
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