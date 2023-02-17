Хэмилтон рассказал, как сотрудники «Мерседеса» отнеслись к возвращению к чёрной ливрее

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что почти все сотрудники команды одобряют возвращение к чёрной ливрее автомобиля.
«Практически все в команде или, по крайней мере, в гараже предпочитают чёрную машину. Так что все согласны с этим решением. Всем оно понравилось. Вес — ключевая цель для нас. В прошлом году мы столкнулись с избыточным весом, и даже в последней гонке проблема оставалась, так что было очень важно убедиться, что в этом году подобного не произойдёт. Рад, что к этому отнеслись серьёзно и у нас не слишком много краски на машине. Я вижу в этом позитив, потому что все мы стремимся к производительности и важно не то, как болид выглядит, а то, насколько он быстр», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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