«Пульс начинал зашкаливать даже во время ходьбы». Окон — о лёгочной инфекции этой зимой

Французский пилот команды «Альпин» Эстебан Окон признался, что нынешней зимой перенёс серьёзное лёгочное заболевание, которое сказалось на его подготовке к предстоящему сезону Формулы-1.



«В течение полутора месяцев я никак не мог вернуться к тому уровню физической подготовки, который должен был у меня быть. Но вместе с командой мы проделали большой объём работы и наконец вернулись к той физической форме, которая у меня была в прошлом году. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Вирусы могут причинить вред за короткий промежуток времени, так что, очевидно, о себе нужно заботиться.

Помню, что мог заниматься некоторыми вещами, но, например, мой пульс начинал зашкаливать даже во время ходьбы. Чувствовал себя очень плохо», — приводит слова Окона Motorsport.

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