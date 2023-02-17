Вассёр: выиграем ли мы в Бахрейне или проиграем, борьба в Ф-1 после этого не закончится

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о необходимости постоянно совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом.
«Я думаю, что всегда нужно стараться совершенствоваться и делать это в каждой отдельной области. Это и есть ДНК спорта. Это касается не только «Феррари», но и любой другой команды. Мы должны стремиться к тому, чтобы завтра работа была выполнена лучше, чем сегодня. Даже если мы исправим проблему в течение следующих пяти гонок, мы будем более чем заинтересованы продолжать совершенствоваться и делать работу ещё лучше.
Выиграем ли мы в Бахрейне или проиграем в Бахрейне, борьба в чемпионате после этого не закончится. Мы должны сохранять настрой и помнить, что чемпионат будет долгим. Нам нужно совершенствоваться в каждой отдельной области, никогда не оставаться довольными тем, чего уже достигли. Именно этого подхода мы должны придерживаться», — приводит слова Вассёра RacingNews365.
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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