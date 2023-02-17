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Экс-пилота молодёжной программы «Ред Булл» оштрафовали за серьёзное превышение скорости

Экс-пилота молодёжной программы «Ред Булл» оштрафовали за серьёзное превышение скорости
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Гонщика Формулы-Е, бывшего пилота Формулы-2 и молодёжных программ «Ред Булл» и «Уильямса» Дэна Тиктума признали виновным в грубом нарушении правил дорожного движения, сообщает Express And Star.

Тиктум за рулём своей дорожной «Феррари» значительно превысил скорость, попав под камеры контроля скоростного режима — он двигался по дороге общего пользования со скоростью почти 232 км/ч. Это случилось ещё в мае 2022 года.

Изначально пилот не признавал вину, однако после долгих разбирательств всё же согласился, что за рулём был он. Суд в Великобритании оштрафовал его на £ 440.

Кроме того, Тиктум получил шесть штрафных баллов в свою гоночную лицензию.

Нынешний сезон является вторым для Дэна в Формуле-Е. Лучшим результатом в нынешнем сезоне для него стал финиш на десятом месте на этапе в Саудовской Аравии. С одним баллом он занимает 19-е место в чемпионате.

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