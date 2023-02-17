В «Альпин» подтвердили, что будут поставлять моторы «Андретти»

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил, что французская команда будет поставлять двигатели «Андретти» в случае успеха их заявки в Формулу-1.



«Мы достигли договорённости, что если «Андретти» получит своё место на стартовой решётке, то мы будем поставлять им силовые установки. Но они должны доказать, что готовы стать командой Формулы-1, а для этого им необходимо пройти весь процесс подачи заявок и доказать, что они способны принести пользу чемпионату. Если коллектив попадёт в Формулу-1, то мы будем рады, если нет, то нет.



У нас нет какого-то обязательства найти клиентскую команду, но вторая команда всегда будет хорошим бонусом. С четырёх болидов можно собрать больше информации, но это повышает нагрузку на вашу команду и делает важной структуру работы с клиентами. Ещё два года назад мы даже теоретически не могли бы работать с клиентской командой», — приводит слова Росси Reuters.