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В «Альпин» подтвердили, что будут поставлять моторы «Андретти»

В «Альпин» подтвердили, что будут поставлять моторы «Андретти»
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Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил, что французская команда будет поставлять двигатели «Андретти» в случае успеха их заявки в Формулу-1.

«Мы достигли договорённости, что если «Андретти» получит своё место на стартовой решётке, то мы будем поставлять им силовые установки. Но они должны доказать, что готовы стать командой Формулы-1, а для этого им необходимо пройти весь процесс подачи заявок и доказать, что они способны принести пользу чемпионату. Если коллектив попадёт в Формулу-1, то мы будем рады, если нет, то нет.

У нас нет какого-то обязательства найти клиентскую команду, но вторая команда всегда будет хорошим бонусом. С четырёх болидов можно собрать больше информации, но это повышает нагрузку на вашу команду и делает важной структуру работы с клиентами. Ещё два года назад мы даже теоретически не могли бы работать с клиентской командой», — приводит слова Росси Reuters.

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