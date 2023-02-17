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Ралли Латвии получит место в календаре WRC

Ралли Латвии получит место в календаре WRC
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Чемпионат мира по ралли (WRC) приедет в Латвию в 2024 году, сообщает официальный сайт серии. Точные даты проведения этого этапа пока неизвестны.

«Нашей целью всегда было оставить один слот в календаре для тех событий, которые проходят в рамках ERC. Ралли Латвии становится первым этапом, который получает этот слот, что показывает спортивное и маркетинговое превосходство этого этапа, а также приверженность правительства Латвии раллийным гонкам.

Это решение подчёркивает стратегическую важность Балтийских регионов для WRC», — подчеркнул старший спортивный директор WRC Питер Тул.

Ралли Латвии или Ралли Лиепая в настоящий момент является частью календаря ERC — Европейского чемпионата по ралли.

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