Ралли Латвии получит место в календаре WRC

Чемпионат мира по ралли (WRC) приедет в Латвию в 2024 году, сообщает официальный сайт серии. Точные даты проведения этого этапа пока неизвестны.



«Нашей целью всегда было оставить один слот в календаре для тех событий, которые проходят в рамках ERC. Ралли Латвии становится первым этапом, который получает этот слот, что показывает спортивное и маркетинговое превосходство этого этапа, а также приверженность правительства Латвии раллийным гонкам.



Это решение подчёркивает стратегическую важность Балтийских регионов для WRC», — подчеркнул старший спортивный директор WRC Питер Тул.



Ралли Латвии или Ралли Лиепая в настоящий момент является частью календаря ERC — Европейского чемпионата по ралли.