Марко: к «Ред Булл» в Австрии относятся как к национальной сборной

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об отношении к команде в Австрии.



«В то, что сейчас происходит в Германии с Формулой-1, сложно поверить. В Австрии всё наоборот, Формула-1 здесь расцвела как никогда прежде. К «Ред Булл» тут относятся как к национальной сборной страны, так что за нас болеет буквально вся Австрия», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.



Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.



Пилот команды Макс Ферстаппен во второй раз в карьере стал обладателем чемпионского титула.