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Марко: к «Ред Булл» в Австрии относятся как к национальной сборной

Марко: к «Ред Булл» в Австрии относятся как к национальной сборной
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об отношении к команде в Австрии.

«В то, что сейчас происходит в Германии с Формулой-1, сложно поверить. В Австрии всё наоборот, Формула-1 здесь расцвела как никогда прежде. К «Ред Булл» тут относятся как к национальной сборной страны, так что за нас болеет буквально вся Австрия», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

Пилот команды Макс Ферстаппен во второй раз в карьере стал обладателем чемпионского титула.

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