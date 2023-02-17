«Не думаю, что мы когда-то станем лучшими друзьями». Окон — о взаимоотношениях с Гасли
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о совместной работе с соотечественником Пьером Гасли, с которым у него когда-то был конфликт.
«Разумеется, вам всем нравятся такие заголовки и подобные истории, но мы оба профессионалы, так что собираемся работать так, как нам нужно. Я не думаю, что мы когда-то станем лучшими друзьями, но сейчас это не имеет значения, пока в команде царит отличная атмосфера, и она останется таковой до самого конца. Важно то, что мы продолжаем разговаривать.
Сейчас нам нужно дорабатывать машину, нужно как можно больше обсуждений, чтобы найти идеи для продвижения вперёд. Не о чем беспокоиться. Это будет отличное сотрудничество, которое уже началось, и я с нетерпением жду его продолжения», — приводит слова Окона Crash.
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