Пиастри объяснил, почему выбрал «Макларен», приведя в пример Хэмилтона и Норриса
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри объяснил, почему выбрал переход в «Макларен» в межсезонье.
«Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис — два ярких примера того, что у «Макларена» хороший опыт привлечения новичков и превращения их в гонщиков мирового уровня. Это добавило мне уверенности, но ещё было приятно, что команда хотела меня заполучить. Другой фактор — то, как команда развивается в последние пять лет, она движется вперёд. Для меня было большим откровением увидеть работу команды за кулисами», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
Оскар Пиастри в новом сезоне Формулы-1 заменил своего соотечественника Даниэля Риккардо и будет напарником Ландо Норриса. В прошлом году Пиастри был резервным пилотом «Альпин».
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