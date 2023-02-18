Сайнс ответил на предположения, что обновления болида «Феррари» работали против Леклера

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс-младший отреагировал на возможные предположения по поводу того, что обновления машины итальянского коллектива работали против Шарля Леклера.
«В прошлом году была такая тенденция: люди утверждали, что развитие болида шло «под меня». Разработка машины не зависит от того или иного гонщика. Моя работа как гонщика заключается в том, чтобы показать слабые места, сопоставить данные и дать обратную связь.
Единственное, что меня волнует, – это то, чтобы наша машина становилась быстрее. В прошлом сезоне я пережил несколько сложных моментов. Мы начали с болида, который требовал специфического стиля вождения. И даже в худшие моменты я смог адаптироваться. Цель на предстоящий сезон – начать намного лучше и с ходу адаптироваться к любой машине», – приводит слова Сайнса RacingNews365.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1
В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Ранее итальянская команда представила свой новый болид.
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