Шарль Леклер рассказал, как в детстве встретился с Михаэлем Шумахером

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как встретился с экс-пилотом «Скудерии» семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, когда гонялся в картинге в детстве.



«Однажды, когда я был на картинге, Михаэль Шумахер проводил тесты Формулы-1. Это был особенный момент. Я помню, как вошёл в паддок, и у нас была возможность с ним встретиться. Это было очень волнующе. К счастью, было немного людей, поэтому он нашёл время, чтобы с нами поговорить. Михаэль подписал нам комбинезоны и немного поговорил с нами, прежде чем вернулся в гараж. Это было мило, я был очень впечатлён. Я даже не помню, о чём мы говорили, потому что единственное, на чём я мог сосредоточиться — его красный комбинезон. Никогда не думал, что однажды начну и сам выступать за «Феррари», — приводятся выдержки из биографии Леклера «Le prodige» на Scuderiafans.



В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль Леклер стал вице-чемпионом, уступив лишь Максу Ферстаппену.

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