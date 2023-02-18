Окон назвал цель «Альпин» на предстоящий сезон Формулы-1

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал о целях команды на предстоящий сезон Формулы-1.



«Все мы очень гордимся проделанной в межсезонье работой, мы уже смогли вывезти новую машину на трассу. Оказаться вновь за рулём болида — потрясающее чувство. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать эту машину, просто поразительно. Так что я с улыбкой на лице выезжал на этой машине из боксов и нажимал на газ.



В прошлом году команде удалось провести стабильный сезон. Мы прибавили относительно предыдущего года, добивались хороших результатов и стабильно попадали в десятку. Разумеется, мы хотим прибавлять. Хотим добиться прогресса и стать ещё быстрее. Цель на сезон — сохранить четвёртое место и приблизиться к топ-3», — приводит слова Окона GPBlog.



В прошлом сезоне «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.