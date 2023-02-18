Леклер — о смерти отца: ничто вас к этому не подготовит, это меняет тебя навсегда

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о смерти своего отца Эрве Леклера в 2017 году.



«В день похорон отца я вёл катафалк. Мы немного прокатились по городу, прежде чем ехать на кладбище. Знаете, это было тяжело. Что бы вы ни делали, ничто вас не подготовит к потере отца. Я стал более зрелым, потому что его уход заставил меня взять на себя больше ответственности, заставил меня вырасти как мужчину. Психологически я стал сильнее из-за ранней потери отца. Это меняет тебя навсегда», — приводятся выдержки из биографии Леклера «Le prodige» на Scuderiafans.



В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, уступив лишь Максу Ферстаппену. «Феррари» в Кубке конструкторов также заняла второе место.

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