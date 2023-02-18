В «Альпин» отреагировали на критику Фернандо Алонсо своих прошлых команд

Руководитель французской команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр отреагировал на критику двукратного чемпиона мира, пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо своих прошлых коллективов.



«Возвращаясь к прошлому сезону. Когда мы занимали четвёртое место, Фернандо радовался так же, как и другие члены команды. Потому что годом ранее мы заняли пятое место, где цель на следующий сезон – четвёртая позиция. Это было непросто, так как нужно было обойти «Макларен». Нелегко победить такого соперника.



По моему мнению, нужно праздновать успех, если поставил задачу улучшить прошлый показатель. В этом нет ничего постыдного. Если в ближайшее время мы окажемся в тройке лучших, то это будет означать, что мы добились определённого прогресса», – приводит слова Зафнауэра издание RaceFans.



Ранее Алонсо поделился мыслями об отличиях нынешней команды от тех, где он выступал ранее.