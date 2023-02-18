Хэмилтон назвал две особенности прошлогодней машины, которые он хотел бы сохранить

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал две особенности прошлогоднего болида немецкой команды, которые он хотел бы перенести на новую машину, разработанную для предстоящего сезона Формулы-1.



«То, что мы хотели бы сохранить — темп, который был очень сильным в прошлом году. Наш гоночный темп всегда был высоким, так что это один из элементов, которые хотелось бы сохранить. А также надёжность. Думаю, эти две особенности, за которые мы бы хотели держаться. Всё остальное мы бы хотели перепроектировать, изобрести заново и увидеть более эффективную машину.



Все в команде хотят победить. Есть стратегия, есть план развития, нам всё подробно объяснили. Но нужно вывести машину на трассу, выяснить, какая она и что может, а затем работать в правильном направлении. У нас два сильных гонщика с похожим стилем пилотирования, так что если возникнут проблемы, то сразу поймём, где именно», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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