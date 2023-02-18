Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это словно Рождество». В «Мерседесе» показали видеоролик с обкатки новой машины

«Это словно Рождество». В «Мерседесе» показали видеоролик с обкатки новой машины
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый обкатке новой машины коллектива в Сильверстоуне, которая состоялась 15 и 16 февраля.

«Это как Рождество для нас, пилотов, потому что мы получаем новые игрушки. Я чувствую себя как ребёнок в магазине сладостей», — сказал на видео Льюис Хэмилтон.

Свои короткие комментарии дали также руководитель команды Тото Вольф и напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.

Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023