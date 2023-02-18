«Это словно Рождество». В «Мерседесе» показали видеоролик с обкатки новой машины

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый обкатке новой машины коллектива в Сильверстоуне, которая состоялась 15 и 16 февраля.



«Это как Рождество для нас, пилотов, потому что мы получаем новые игрушки. Я чувствую себя как ребёнок в магазине сладостей», — сказал на видео Льюис Хэмилтон.



Свои короткие комментарии дали также руководитель команды Тото Вольф и напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.



Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.