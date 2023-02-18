Эксперт объяснил, зачем «Феррари» на презентации показала запрещённое регламентом крыло

Технический эксперт Крейг Скарсборо прокомментировал любопытное переднее крыло «Феррари», показанное на презентации. «Феррари» добавила на болид разделители воздушного потока на переднее крыло, которые официально были признаны не соответствующими техническому регламенту в прошлом году.



«В передней части автомобиля есть небольшие разделители зазоров и маленькие опоры, удерживающие небольшие детали переднего крыла. Сейчас они скопировали то, что в «Мерседесе» привезли в прошлом году — а именно эти «плавники». Но в «Феррари» их сделали немного иначе.



Если я правильно понимаю, то эти детали не соответствуют регламенту. Думаю, это небольшая уловка, чтобы привлечь внимание людей и, возможно, отвлечь его от других мелких деталей. Это довольно интересно. Я не жду, что мы увидим такой вариант переднего крыла на машине, когда доберёмся до первой гонки сезона», — сказал Скарсборо в эфире YouTube-канала журналиста Питера Уиндзора.