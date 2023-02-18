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Эксперт объяснил, зачем «Феррари» на презентации показала запрещённое регламентом крыло

Эксперт объяснил, зачем «Феррари» на презентации показала запрещённое регламентом крыло
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Технический эксперт Крейг Скарсборо прокомментировал любопытное переднее крыло «Феррари», показанное на презентации. «Феррари» добавила на болид разделители воздушного потока на переднее крыло, которые официально были признаны не соответствующими техническому регламенту в прошлом году.

«В передней части автомобиля есть небольшие разделители зазоров и маленькие опоры, удерживающие небольшие детали переднего крыла. Сейчас они скопировали то, что в «Мерседесе» привезли в прошлом году — а именно эти «плавники». Но в «Феррари» их сделали немного иначе.

Если я правильно понимаю, то эти детали не соответствуют регламенту. Думаю, это небольшая уловка, чтобы привлечь внимание людей и, возможно, отвлечь его от других мелких деталей. Это довольно интересно. Я не жду, что мы увидим такой вариант переднего крыла на машине, когда доберёмся до первой гонки сезона», — сказал Скарсборо в эфире YouTube-канала журналиста Питера Уиндзора.

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