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Генеральный директор «Альпин»: у нас одна из самых сильных пар пилотов в пелотоне

Генеральный директор «Альпин»: у нас одна из самых сильных пар пилотов в пелотоне
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Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о паре пилотов французской команды — Эстебане Оконе и Пьере Гасли.

«Наш состав пилотов — это горячая тема. Для меня это захватывающий дуэт, одна из самых сильных пар пилотов на стартовой решётке. Природный талант этих ребят отлично сочетается с их опытом и амбициями.

Эстебан работает в команде несколько сезонов, и он всегда был стабильным и надёжным гонщиком. Пьер же открывает новую страницу в своей карьере. Для них это фантастическая возможность, они будут работать вместе и вести коллектив вперёд.

Командная работа будет важной для общего успеха. Я жду преданности нашему делу от всех в команде, все должны быть зрелыми, а коллектив — сплочённым», — приводит слова Лорана Росси GPFans.

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