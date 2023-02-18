Экс-пилот «Макларена»: Риккардо будет не так просто вернуться на стартовую решётку

Бывший гонщик Формулы-1, выступавший в таких командах, как «Тирелл», «Лижье», «Брэбем» и «Макларен», Марк Бланделл высказался о возможности возвращения Даниэля Риккардо на стартовую решётку.



«Я не уверен, что он и правда хотел остаться в стороне от Формулы-1, может быть, была другая история, связанная с тем, было ли ему доступно хоть какое-то место в пелотоне.



Кроме того, действительно ли для него было важно остаться на стартовой решётке? Это могла быть команда, которая оказалась бы не столь сильной, как ему хотелось бы. Этот год даст ему простой. Но, даже отдохнув, ему будет сложно взять себя в руки и снова вернуться на стартовую решетку в команде, которая ему, по его мнению, подойдёт по своему уровню. Ему нужно много работать, но я не считаю, что для Риккардо будут открыты двери обратно в Формулу-1. Ему придётся проявлять себя и проделать очень много работы», — приводит слова Бланделла PlanetF1.