ФИА отменила дедлайн по подаче заявок от новых команд

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила ситуацию, касающуюся подачи заявок от новых команд Формулы-1, сообщает RacingNews365.



В первом варианте документа говорилось, что дедлайн для предварительных заявок — 17 февраля, итоговые заявки можно подавать до 30 апреля. Дедлайн по решению — 30 июня.



Однако в пояснении Федерация сообщила, что не будет ограничивать сроки подачи в связи со сложностью для потенциальных команд подготовки пакета документов, который требует ФИА. При этом ФИА будет оценивать ночиков путём анализа бизнес-плана, технических возможностей и ресурсов.



Напомним, ранее сообщалось, что, помимо «Андретти», команда «Пантера Азия» планирует присоединиться к Формуле-1 в ближайшее время. В 2026 году в силу вступит новый моторный регламент. Ещё одной потенциальной новой командой называют «Хайтек».

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