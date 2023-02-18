ФИА отменила дедлайн по подаче заявок от новых команд

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила ситуацию, касающуюся подачи заявок от новых команд Формулы-1, сообщает RacingNews365.
В первом варианте документа говорилось, что дедлайн для предварительных заявок — 17 февраля, итоговые заявки можно подавать до 30 апреля. Дедлайн по решению — 30 июня.
Однако в пояснении Федерация сообщила, что не будет ограничивать сроки подачи в связи со сложностью для потенциальных команд подготовки пакета документов, который требует ФИА. При этом ФИА будет оценивать ночиков путём анализа бизнес-плана, технических возможностей и ресурсов.
Напомним, ранее сообщалось, что, помимо «Андретти», команда «Пантера Азия» планирует присоединиться к Формуле-1 в ближайшее время. В 2026 году в силу вступит новый моторный регламент. Ещё одной потенциальной новой командой называют «Хайтек».
- 18 февраля 2023
-
23:02
-
22:57
-
21:38
-
21:33
-
20:51
-
20:46
-
19:49
-
19:44
-
18:53
-
18:30
-
18:06
-
17:30
-
16:52
-
16:27
-
15:31
-
14:58
-
13:51
-
13:35
-
12:28
-
11:23
-
11:13
-
10:10
-
04:30
- 17 февраля 2023
-
23:58
-
23:44
-
22:51
-
22:44
-
21:55
-
20:53
-
20:08
-
20:01
-
19:13
-
18:41
-
18:35
-
17:56